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Шпилевский назвал бредом слухи о том, что на Калинского не рассчитывают в «Пари НН»: «Я был шокирован»

Алина Савинова

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский прокомментировал ситуацию с полузащитником Николаем Калинским.

Ранее в сети появилось видео, где говорится, что тренерский штаб нижегородцев поставил 32-летнего игрока перед фактом, что не рассчитывает на него. Это произошло уже после закрытия трансферного окна.

«Я был немного шокирован, когда получил это видео. Хотелось бы узнать, кто это видео сделал. Потому что, на мой взгляд, это по-хамски — вынудить кого-то записать и выложить видео в такой манере. Во-вторых, то, о чем там говорится, — это полнейший бред», — приводит пресс-служба «Пари НН» слова Шпилевского.

Специалист отметил, что он беседовал с Калинским, но не в том ключе, о котором говорится в распространившемся видео.

«Речь шла о матче [с махачкалинским «Динамо» (1:2) в FONBET Кубке России]. На эту игру предстояла ротация состава, Коля наверняка рассчитывал сыграть, мы же, в свою очередь, хотели предупредить, что у нас несколько другие планы. Как есть, так есть. Калинский — фантастический человек, с первого дня нахождения здесь очень ответственно относится к своей работе. При всем уважении, нужно понимать, что Коле будет тяжело. Биологический возраст идет, игроку мы это обозначили», — добавил тренер.

Калинский выступает за «Пари НН» с 2020 года. Он провел 152 матча за нижегородскую команду во всех турнирах, отметившись 26 голами и 24 результативными передачами. Контракт игрока с клубом рассчитан до 31 мая 2027 года.

Источник: https://fcnn.ru/news/39136
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РПЛ
ФК Нижний Новгород
Алексей Шпилевский
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
9
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
18.10 21:00 Балтика – Ростов 0 : 0
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
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 9
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ЦСКА

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П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
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Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
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