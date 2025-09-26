Шпилевский: «Спартак» — одна из самых интересных команд в России»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский прокомментировал предстоящий матч против «Спартака» в 10-м туре РПЛ.

«Нам предстоит играть с одним из лидеров РПЛ. По моему мнению, «Спартак» — одна из самых интересных команд в России. Матч с «Крыльями Советов», особенно то, что мы увидели после 35 минуты, показал, что красно-белые обладают сумасшедшим мастерством и качеством. Но это ни в коем случае не должно внушать нам какой-то страх. Мы должны следовать своим принципам. Будем максимально готовиться к матчу и стараться отобрать очки у «Спартака», — приводит слова Шпилевского пресс-служба нижегородского клуба.

Матч состоится 28 сентября на «Лукойл Арене». Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.