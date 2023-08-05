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Сегодня, 21:37

Джикия рассказал, за счет чего «Спартак» перевернул матч с «Рубином»: «Сработали замены»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия подвел итоги после победы над «Рубином» (4:1) в третьем туре чемпионата России.

— Как оцените игру?

— Самое главное, что выиграли, одержали победу на выезде. Была сложная игра, поэтому самое главное — победа.

— Как вам возвращение на поле?

— А я никуда и не уходил. Никаких травм у меня не было.

— Можете прокомментировать ваше спасение, которое оставило «Спартак» в игре?

— Игровой момент, поэтому без героизма. Доиграл эпизод, и так все получилось.

— Можете как-то прокомментировать эпизод со штрафным?

— Я все-таки не буду комментировать судейство и продолжу стоять на своем. Что касается моего мнения, то пересмотрю еще раз более внимательно, потому что в игре иногда что-то может показаться. Но самое главное, что мы выиграли и этот эпизод не стоит так детально разбирать.

— За счет чего удалось перевернуть игру?

— Соглашусь с тем, что сработали замены: Хесус через 40 секунд забил, затем Миша Игнатов, не в первый раз уже, вышел и забил. Поэтому хорошие замены вместе с хорошей командной работой привели к такой победе.

Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
6
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
7
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
11
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
12
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
13
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 1 : 0
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 5 : 1
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 1 : 4
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 0 : 2
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 - : -
6.08 17:30
Балтика – Факел
 - : -
6.08 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
6.08 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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