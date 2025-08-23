Карпин отметил игру «Динамо» в обороне в матче с «Пари НН»: «Команда понимает и выполняет требования»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин прокомментировал победу над «Пари НН» (3:0) в матче 6-го тура РПЛ.

— Сегодняшний матч ждали многие, потому что вам необходимо было побеждать. Что вас порадовало в игре? Что вызывало вопросы?

— Многое в обороне понравилось. Команда понимает и выполняет требования при обороне. Моментов у наших ворот не было. Реализация моментов хромает. Не хватало спокойствия и хладнокровия в некоторых моментах.

— Как вам первая полноценная игра Скопинцева?

— Нормально, достойно, если учесть, что он мало играл. Многое не до конца понимает. В обороне были недочеты. Для первого полноценного матча более чем.

— Когда увидим Гладышева?

— Скоро. В августе, возможно, его увидим.

— Как вам Миранчук?

— Оценивать 20 минут смысла нет. Одну тренировку провел только. Будем оценивать, когда сыграет больше времени. Нельзя сказать, что выглядел плохо.

— Что с Окишором?

— Он травмирован. У него ушиб спины. Будет готовиться к матчу в Кубке.

«Динамо» прервало трехматчевую серию без побед в РПЛ и с 8 очками поднялось на восьмое место в турнирной таблице, обойдя по дополнительным показателям «Спартак» (8).