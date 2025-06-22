Гладышев — об эмоциях после поражений: «Ни с кем не общаюсь, просто еду домой»

Нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев рассказал, какие эмоции испытывает после поражений.

— После проигранного матча некоторые футболисты с достаточно веселыми лицами покидают поле. Как ты относишься к этому?

— Не приемлю. Ни с кем не общаюсь, просто еду домой Тяжело переносить такое. Кому-то матч прошел — забыл. У каждого индивидуально, — сказал Гладышев в интервью пресс-службе клуба.

В прошедшем сезоне 22-летний воспитанник бело-голубых провел 39 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал восемь голевых передач.