Гладилин считает Николсона лишним в «Спартаке»
Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о роли нападающего Шамара Николсона в команде.
«Он уже не попадает даже в обойму первых 18 футболистов. В стартовом составе у него уже нет места, потому что у него конкурент — Соболев, есть перспективный Павел Мелешин. У Николсона нет шансов пробиться в состав, он лишний», — цитирует Гладилина legalbet.ru.
В этом сезоне 26-летний ямаец не сыграл ни одной игры за клуб.
В сезоне-2022/23 Николсон провел 22 матча в РПЛ, отметился 3 голами и 1 результативной передачей.
Источник: legalbet.ru
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|
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Динамо – ЦСКА
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|19.08
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|19.08
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|
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Тео Бонгонда
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|
Роман Ежов
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|
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Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Лукас Вера
Оренбург
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|И
|К
|Ж
|
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|1
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|1
|0
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