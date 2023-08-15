Гладилин считает Николсона лишним в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о роли нападающего Шамара Николсона в команде.

«Он уже не попадает даже в обойму первых 18 футболистов. В стартовом составе у него уже нет места, потому что у него конкурент — Соболев, есть перспективный Павел Мелешин. У Николсона нет шансов пробиться в состав, он лишний», — цитирует Гладилина legalbet.ru.

В этом сезоне 26-летний ямаец не сыграл ни одной игры за клуб.

В сезоне-2022/23 Николсон провел 22 матча в РПЛ, отметился 3 голами и 1 результативной передачей.