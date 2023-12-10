Игрок «Спартака» Денисов заявил, что хочет скорейшего окончания отстранения Абаскаля

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов оценил победу команды над «Крыльями Советов» в матче 18-го тура РПЛ (3:0).

«Рад, что победили. Коррективы вносили, потому что главного тренера нет у бровки, но, как видите, справились, хотелось бы, чтобы он скорее вернулся», — приводит ТАСС слова Денисова.

Также футболист высказался о том, что команда была вынуждена проводить матч в холодную погоду.

«Не мы решаем, играть или не играть, нам сказали, что будет игра, мы играем», — добавил он.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков. У «Крыльев Советов» 29 очков и шестая строчка.