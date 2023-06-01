Гладилин: «То, что Смолов не стал лидером «Динамо», это жаль»

Экс-тренер сборной России Валерий Гладилин прокомментировал продление «Динамо» контракта с форвардом Федором Смоловым.

«Были у Смолова и яркие матчи, и не очень, были и неудачные. Но то, что он не стал лидером команды, это жаль. Потому что он уже в том возрасте, когда он должен быть лидером, а по сути он является обычным игроком, да и не всегда стартового состава. У них конкуренция с Тюкавиным очень серьезная.

Смолов — игрок с большим опытом, футболист национальной сборной. Сейчас как раз тот случай, когда он должен возглавить команду, повести ее за собой. Видимо, у Федора таких качеств нет. А вопрос продления контракта — это дело «Динамо». С сильными иностранцами у нас проблемы, а он игрок квалифицированный. А как он подготовится и выступит в следующем сезоне, это зависит только от него. Играть он умеет», — цитирует «Газета.Ru» Гладилина.

Соглашение 33-летнего Смолова с клубом рассчитано до конца сезона-2023/24 с возможностью пролонгации еще на один сезон.

В сезоне-2022/23 Смолов провел 31 матч во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 6 результативных передач.