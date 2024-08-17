Гильерме: «Пока нет мыслей о завершении карьеры, хочу еще полтора-два года играть»

Бывший вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме рассказал о том, что пока не собирается завершать карьеру.

— Сейчас стараюсь держать форму, тренируюсь. Пока команды нет, но в любой момент может появиться вариант, поэтому я должен быть готов. Пока нет мыслей о завершении карьеры. Я хочу еще хотя бы полтора-два года играть в футбол. Было бы лучше в России играть, но как получится. Из Бразилии и России есть варианты, но пока я думаю. Знаю, что сезон уже идет, но трансферное окно до сентября, поэтому не надо торопиться

— Чем отличается уличный футбол в России и Бразилии?

— Не могу четко ответить на этот вопрос. Я не знаю, как он выглядит в России. В Бразилии это происходит повсюду. Там в каждом районе есть футбольная площадка или поле. Дети в Бразилии действительно любят играть в футбол на улице. Этот опыт помогает футболистам, когда они уже стали профессионалами — характер и технические качества. На маленьком поле сначала было странно. Давно не играл. Обычно в отпуске ничего не делаю. Когда будет свободное время, надо играть побольше.

38-летний голкипер покинул «Локомотив» летом 2024 года в связи с истечением контракта. Россиянин бразильского происхождения выступал за железнодорожников с 2007 года. На его счету 19 матчей за сборную России.