Джикия прокомментировал старт сезона в чемпионате России

Защитник Георгий Джикия поделился мнением о старте сезона РПЛ.

— Вы вышли на поле под своим любимым 14-м номером. Он будет с вами на протяжении всей карьеры?

— Да.

— Как вы смотрите на то, что в «Спартаке» он теперь закреплен за другим человеком?

— Сегодня это имеет отношение к мероприятию?

— Я постарался привязать.

— У вас не получилось.

— Что скажете о старте РПЛ?

— Начался чемпионат. Все будем смотреть, что будет дальше, — сказал Джикия.