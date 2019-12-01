Гильерме, Баринов и Антон Миранчук пропускают дерби из-за микроповреждений
15:51
Вратарь Гильерме, полузащитники Дмитрий Баринов и Антон Миранчук пропустят матч «Локомотива» в 18-м туре РПЛ с «Динамо» из-за микроповреждений, сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба. Три игрока основного состава железнодорожников должны вернуться в общую группу в ближайшие дни.
Матч «Локомотив» — «Динамо» состоится в Москве в воскресенье, 1 декабря. Начало игры — в 16.30. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию встречи.
Сегодня немало сюрпризов в нашем стартовом составе на #ЛокоДинамо ?— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) December 1, 2019
Отсутствующие игроки основы, получившие микроповреждения, вернутся в общую группу в ближайшие дни ?#СамыйЛучшийКоллектив pic.twitter.com/p9t0DukEE2
Опрос
проголосовало: 515Все опросы
Как закончится матч 18-го тура РПЛ-2019/20 «Локомотив» — «Динамо»?
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...