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Гильерме, Баринов и Антон Миранчук пропускают дерби из-за микроповреждений

15:51
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Вратарь Гильерме, полузащитники Дмитрий Баринов и Антон Миранчук пропустят матч «Локомотива» в 18-м туре РПЛ с «Динамо» из-за микроповреждений, сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба. Три игрока основного состава железнодорожников должны вернуться в общую группу в ближайшие дни.

Матч «Локомотив» — «Динамо» состоится в Москве в воскресенье, 1 декабря. Начало игры — в 16.30. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию встречи.

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Как закончится матч 18-го тура РПЛ-2019/20 «Локомотив» — «Динамо»?
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




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