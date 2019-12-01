Гильерме, Баринов и Антон Миранчук пропускают дерби из-за микроповреждений

Вратарь Гильерме, полузащитники Дмитрий Баринов и Антон Миранчук пропустят матч «Локомотива» в 18-м туре РПЛ с «Динамо» из-за микроповреждений, сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба. Три игрока основного состава железнодорожников должны вернуться в общую группу в ближайшие дни.

Матч «Локомотив» — «Динамо» состоится в Москве в воскресенье, 1 декабря. Начало игры — в 16.30. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию встречи.