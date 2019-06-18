Герман Ткаченко: "За информацией о возможном переходе Смолова в "Динамо" ничего нет"

Обстоятельный разговор в редакции "СЭ" с главой компании ProSportsManagement, которая ведет дела Федора Смолова, Юрия Жиркова, Олега Шатова и ряда других известных футболистов, Германом Ткаченко.

– Начнем с темы Федора Смолова. Перейдет ли он в "Динамо"?

– За информацией о возможном переходе Федора в "Динамо" ничего нет. Ну что должно заставить Федю уйти туда? Амбициозный проект? У Смолова хороший контракт, Лига чемпионов и важная роль в "Локомотиве". Вообще, то, что происходит сейчас с "Динамо" – здорово. На открытии нового стадиона мы впервые за долгое время увидели счастливые лица фанатов бело-голубых. Добрые лица динамовцев – вообще-то долгое время это звучало как оксюморон.

Понятно, что "Динамо" еще будет бросать из стороны в сторону, и эмоционально, и управленчески. Но залог нового "Динамо" – Соловьев. Он – один из крупнейших инвестиционных банкиров, масштабный человек. Мне кажется, он пока еще присматривается к людям, но ему интересно заниматься "Динамо". (Отдел футбола "СЭ")

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