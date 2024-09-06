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Сегодня, 07:50

Геркус считает логичным интерес «Спартака» к Кордобе

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к нападающему «Краснодара» Джону Кордобе.

«Спартак» одного нападающего продал, захотел взять другого. Наверное, это логично. Кордоба — классный игрок. У него прекрасная статистика в «Краснодаре». Где достигают результат команды? В матчах с прямыми конкурентами. Так вот, Кордоба — это именно тот игрок, который делает разницу в больших матчах. Это хорошее качество, которое сложно тренируется. И в целом таких футболистов в РПЛ мало", — приводит слова Геркуса «РБ Спорт».

Джон Кордоба. «Спартак» предложил Кордобе контракт на 3 года с зарплатой 3 миллиона евро

В текущем сезоне 31-летний колумбиец забил один гол и отдал две голевые передачи в шести матчах за «Краснодар».

Источник: РБ Спорт
Джон Кордоба
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Илья Геркус
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