Геркус считает логичным интерес «Спартака» к Кордобе

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к нападающему «Краснодара» Джону Кордобе.

«Спартак» одного нападающего продал, захотел взять другого. Наверное, это логично. Кордоба — классный игрок. У него прекрасная статистика в «Краснодаре». Где достигают результат команды? В матчах с прямыми конкурентами. Так вот, Кордоба — это именно тот игрок, который делает разницу в больших матчах. Это хорошее качество, которое сложно тренируется. И в целом таких футболистов в РПЛ мало", — приводит слова Геркуса «РБ Спорт».

В текущем сезоне 31-летний колумбиец забил один гол и отдал две голевые передачи в шести матчах за «Краснодар».