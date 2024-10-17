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Сегодня, 16:30

Орлов: «Вендел сильнее Барко, лучше отрабатывает в обороне»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» сравнил полузащитника «Спартака» Барко с хавбеком «Зенита» Венделом.

— Появилась информация, что «Зенит» мог перехватить у «Спартака» Барко, но москвичи довели сделку до конца? Что ж, можно только похвалить красно-белых. Аргентинец для них сейчас системообразующий футболист, делает разницу, все связывает, организовывает атаки. Теперь Станковичу осталось разобраться с обороной. В дерби с «Локо» мне сразу бросилось в глаза, что игроки «Спартака» банально медленнее соперников на всех участках поля, уступили в скорости. Выглядели тяжеловесами какими-то.

Был бы Барко игроком основы сине-бело-голубых? А вот не факт, не уверен. Есть Глушенков, который скоро поправится и может играть не только на позиции инсайда справа, но и в центре поля. Есть Вендел. Он сильнее Барко, лучше отрабатывает в обороне. Аргентинец так в защите не действует.

Эсекиэль Барко. «Не факт, что Барко играл бы в старте «Зенита». Вендел сильнее». Мнение Орлова

Барко перешел в «Спартак» из «Ривер Плейт» за 14 миллионов евро. 25-летний аргентинец провел 10 матчей за красно-белых в РПЛ, отметившись 5 голами и 3 голевыми передачами.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
Эсекьель Барко
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«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 22-5 27
2
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Химки 11 1 5 5 9-20 8
14
 Факел 11 1 4 6 5-18 7
15
 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
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 Ахмат 11 0 6 5 7-20 6
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Зенит

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Алексей Батраков

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