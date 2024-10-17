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Орлов о Клаудиньо: «Чувствует себя не в своей тарелке. Потерял уверенность в себе»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» высказался о выступлениях полузащитника «Зенита» Клаудиньо в нынешнем сезоне.

— По Клаудиньо возникают некоторые вопросы. С ним сейчас происходит что-то непонятное. Деталей не знаю, но что-то ему мешает за пределами футбольного поля. Не чувствует себя больше в своей тарелке. Потерялся, утратил уверенность в себе... Раньше он рисковал, делал длинные передачи — и они проходили! У него все получалось. Сейчас это не так. Соперники, защитники к нему приноровились, часто бьют по ногам сзади при приеме мяча, выводят из себя, играют жестче. Бразилец сразу заводится, апеллирует к судье и выпадает из игры. При этом он остается очень ценным футболистом, который способен делать разницу. В первых 11 турах Барко выглядит, пожалуй, ярче. Но не уверен, что на длинной дистанции он бы выиграл конкуренцию. Давайте сделаем выводы в конце сезона. Но, повторюсь, Барко надо прибавить и в игре в обороне, у своих ворот, — сказал Орлов.

Эсекиэль Барко. «Не факт, что Барко играл бы в старте «Зенита». Вендел сильнее». Мнение Орлова

В нынешней кампании 27-летний Клаудиньо провел 13 матчей во всех турнирах, в которых отдал две результативные передачи.

Клаудиньо
Футбол
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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