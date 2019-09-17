Генеральный директор «Сочи»: «Кокорин? Трансферное окно закрыто»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко в разговоре с «СЭ» заявил, что 28-летний нападающий Александр Кокорин в ближайшее время не окажется в его клубе.

— Возможен ли приход Кокорина в «Сочи»? Трансферное окно закрыто. Пока это невозможно, — отметил руководитель новичка РПЛ.

Ранее адвокат Кокорина Юрий Подалко заявил, что вчера форвард заключил новый контракт с «Зенитом». Тренер Александр Петренко, судивший матч в колонии, рассказал «СЭ», что Кокорин разговаривал с ним и сообщил о возможной «стажировке в «Сочи» в ближайшее время». (Дмитрий Зимин)

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