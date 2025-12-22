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Нагорных: «Пример Батракова показывает российским пацанам, что можно добиваться больших результатов»

Артем Бухаев
Корреспондент

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу полузащитника Алексея Батракова в ежегодной премии «СЭ» «Лучший футболист года России».

«Поздравляю Алексея с признанием «Лучшим футболистом года-2025»! Голосование, проведенное «Спорт-Экспресс», можно назвать народным. В нем участвовали болельщики разных российских клубов! Желаю Алексею никогда не останавливаться на достигнутом, и дальше развиваться постоянно, идти только вперед! В развитии ему всегда будет помогать наш клуб «Локомотив» Москва. Пример Алексея показывает нашим российским пацанам, что можно добиваться больших результатов и в условиях современного российского футбола! Для этого нужно «пахать» на тренировках, верить в себя и в команду, в которой играешь!» — сказал Нагорных «СЭ».

Нагорных также поблагодарил тренеров за работу с Батраковым.

«Отдельно хочу поблагодарить за работу с Алексеем тренеров нашей Академии «Локомотива» и тренерский штаб Клуба во главе с Михаилом Михайловичем Галактионовым, всех наших специалистов, сотрудников медицинского штаба и работников базы в Баковке!» — добавил Нагорных.

В 2025 году Батраков забил 21 гол и сделал 11 результативных передач в 46 матчах за «Локомотив» во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего россиянина в 25 миллионов евро.

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Алексей Батраков
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Г
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Зенит

 8
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Спартак

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Крылья Советов, ЦСКА

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Ахмат

 8 1 3
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Рубин

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