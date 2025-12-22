Нагорных: «Пример Батракова показывает российским пацанам, что можно добиваться больших результатов»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу полузащитника Алексея Батракова в ежегодной премии «СЭ» «Лучший футболист года России».

«Поздравляю Алексея с признанием «Лучшим футболистом года-2025»! Голосование, проведенное «Спорт-Экспресс», можно назвать народным. В нем участвовали болельщики разных российских клубов! Желаю Алексею никогда не останавливаться на достигнутом, и дальше развиваться постоянно, идти только вперед! В развитии ему всегда будет помогать наш клуб «Локомотив» Москва. Пример Алексея показывает нашим российским пацанам, что можно добиваться больших результатов и в условиях современного российского футбола! Для этого нужно «пахать» на тренировках, верить в себя и в команду, в которой играешь!» — сказал Нагорных «СЭ».

Нагорных также поблагодарил тренеров за работу с Батраковым.

«Отдельно хочу поблагодарить за работу с Алексеем тренеров нашей Академии «Локомотива» и тренерский штаб Клуба во главе с Михаилом Михайловичем Галактионовым, всех наших специалистов, сотрудников медицинского штаба и работников базы в Баковке!» — добавил Нагорных.

В 2025 году Батраков забил 21 гол и сделал 11 результативных передач в 46 матчах за «Локомотив» во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего россиянина в 25 миллионов евро.