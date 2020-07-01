Газизов рассказал о случае коронавируса в «Уфе»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о случае заражения коронавирусом сотрудника клуба. Ситуация возникла перед домашней игрой 23-го тура РПЛ с «Тамбовом» 21 июня (2:1).

«У нас было все хорошо, — сказал Газизов в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — В течение месяца сдавали анализы. Все, кто сдавал анализы, ни у кого положительных результатов не было. Перед игрой с «Тамбовом» мы сдали тесты. Один из анализов показывал сомнительный результат. Не положительный и не отрицательный. Они не могли сказать со стопроцентной уверенностью. Мы этого сотрудника сразу изолировали, определили контактную группу, изолировали этих людей. Потом у всех также взяли анализы, и у ребят, которые были изолированы, также взяли анализы и начали изучать».

«Это так называемое ретестирование, — добавил гендиректор башкирского клуба. — Все были предупреждены — Роспотребнадзор, лига, «Тамбов». Другого пути нет. Анализ пришел поздно, но мы не стали откладывать в долгий ящик и ответили, что положительный анализ одного из сотрудников подтвержден. Сегодня у нас есть новый анализ этого же сотрудника, и он опять непонятный для всех. Все, кто проходил тестирование, были изолированы. За всеми ведется жесточайшее наблюдение. Ни у кого признаков (болезни — Прим. «СЭ»)».

«Именно этот сотрудник лежал в больнице 2,5 месяца назад с подозрением на коронавирусом, — ответил Газизов на вопрос о том, почему называлась фамилия форварда Андреса Вомбергара. — Его крутили, вертели — и так ничего и не подтвердилось. Думали, что у него, может, такой организм».

Также гендиректор «Уфы» признался, что не хотел бы оказаться на месте «Сочи» или «Краснодара», матчи которых в 23-м туре с «Ростовом» и «Динамо» соответственно были под угрозой срыва из-за заражения футболистов основы соперников. В итоге сочинцы сыграли с молодежной командой из академии дончан — 10:1, а «быки» согласились перенести встречу с бело-голубыми на 19 июля.