Гафин отреагировал на информацию об интересе «Динамо» к Сильянову

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин отреагировал на информацию об интересе бело-голубых к защитнику «Локомотива» Александру Сильянову.

— Интересен ли вам Сильянов?

— Он футболист другого клуба, и с моей стороны некорректно это обсуждать. Но очевидно, что Александр — игрок сборной России, и такие футболисты могут быть интересны любому клубу РПЛ.

— Информация о том, что клуб предложил за Сильянова семь млн евро, соответствует действительности?

— Она во всех смыслах не соответствует действительности, — сказал Гафин «РБ Спорт».

В текущем сезоне Александр Сильянов провел за «Локомотив» 24 матча во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.