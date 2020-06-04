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ФИФА запретила «Рубину» регистрацию новых игроков

13:45
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий. Фото "СЭ"
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий. Фото "СЭ"
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Международная федерация футбола (ФИФА) запретила «Рубину» регистрацию новых игроков, сообщает Telegram-канал «Мутко против». Причина — споры со словенской «Олимпией».

Ранее «Олимпия» пожаловалась в ФИФА на то, что «Рубин» не желает платить неустойку за несвоевременную оплату трансфера защитника Филипа Уремовича. В ходе разбирательства казанцам удалось снизить сумму неустойки более чем в 10 раз. Часть денег казанцы остались должны. В «Рубине» не нашлось этих денег.

Уремович перешел в «Рубин» в 2018 году. В текущем сезоне он провел 18 матчей. Контракт 23-летнего хорвата рассчитан до лета 2024 года.

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