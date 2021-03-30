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Владимир Федотов рассказал, чувствует ли он внимание к «Сочи»

00:45
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о том, чувствует ли он внимание к команде со стороны болельщиков.

«Чувствую ли я внимание? Процесс идет, конечно, — сказал Федотов в интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — И приезжие, и местные. Нравится, что нет назойливости. Люди очень культурные, воспитанные. Здороваются издали, редко кто подходит. Внимание есть, команда узнаваемая. Все лояльно, это очень хорошо».

«Сочи» занимает четвертое место в Тинькофф РПЛ, имея в активе 40 очков в 23 матчах.

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