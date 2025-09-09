Смолов: «Минспорта крепко взялся за футбол? Это так. Лишний раз подтверждает, что футбол — самый популярный вид спорта в стране»

Бывший нападающий «Краснодара» Федор Смолов в интервью «СЭ» высказался о возможном введении перечня книг для российских футболистов.

— А книги футболистам нужно читать? Министр спорта и такую идею предложил.

— Нужно читать вне зависимости от вида спорта. Но я не думаю, что это должна быть обязательная программа. Все индивидуально. Каждый проводит свой досуг так, как считает нужным.

— Нет ощущения, что Минспорта очень крепко взялся за футбол?

— Да, это так. Но это лишний раз подтверждает, что футбол — самый популярный вид спорта в стране.

25 августа министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что министерство утвердит перечень рекомендуемых для российских футболистов книг.