Смелов перешел из московского «Динамо» в «Пари НН» на правах аренды

Московское «Динамо» объявило о переходе полузащитника Егора Смелова в «Пари НН» на правах аренды.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26. Оно включает в себя опцию выкупа 20-летнего футболиста нижегородцами и возможность обратного выкупа для «Динамо».

Смелов является воспитанником бело-голубых. В этом сезоне на его счету 5 матчей за основную команду, в которых он не отметился результативными действиями. Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 300 тысяч евро.