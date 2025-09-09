Смолов сообщил, что не будет тренироваться с «Динамо» Карпина

Бывший нападающий «Краснодара» Федор Смолов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможной тренировке с «Динамо».

— Ты говорил о намерении потренироваться с «Динамо». Будешь?

— Уже нет. Сейчас с «Броуками» тренируюсь. На первом этапе вроде как согласовали тренировки с «Динамо», но потом что-то переиграли.

— «Броуки» еще и Ари подписали. Как тебе такое усиление?

— Отлично. Он держит себя в форме, поэтому не переживаю за его физические кондиции.

Смолов начинал карьеру в «Динамо» в 2007 году и также выступал за бело-голубых с 2022 по 2024 год. Всего на его счету 157 матчей за московскую команду, в которых форвард отметился 29 голами и 17 результативными передачами.

По окончании сезона-2024/25 35-летний футболист покинул «Краснодар» и в августе присоединился к медийному клубу «Броук Бойз».