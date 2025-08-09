Смолов: «Игра «Локомотива» и Батракова — топ»

Экс-нападающий «Локомотива» Федор Смолов прокомментировал победу над «Спартаком» (4:2) в 4-м туре РПЛ.

— Игра «Локомотива» и Батракова — топ, — начал Смолов.

— А что с вашей карьерой?

— Желание продолжать карьеру есть.

— Есть ли зарубежные предложения?

— Да.

— Из каких стран?

— Из разных.

— Матч за «БроукБойз» будет последним в карьере?

— Не знаю. Пока ничего не мешает сыграть за них.

«Локомотив» (12 очков) одержал четвертую победу подряд на старте сезона и единолично лидирует в РПЛ. «Спартак» (4) идет 11-м в турнирной таблице.