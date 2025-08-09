Барко — о результатах «Спартака»: «Не думаю, что мы в кризисе»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко подвел итоги матча против «Локомотива» (2:4) в 4-м туре РПЛ.

— Сложный матч, — начал Барко. — Тренер? Не буду комментировать ситуацию. Нужно быть более сконцентрированными. Но это футбол. Жедсон очень хороший игрок. Провел отличный матч. Пытался ему помогать.

— «Спартак» в кризисе?

— Не думаю, что мы в кризисе, — сказал Барко.

«Локомотив» (12 очков) одержал четвертую победу подряд на старте сезона и единолично лидирует в РПЛ. «Спартак» (4) идет 11-м в турнирной таблице.