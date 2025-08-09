Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

9 августа, 21:01

«Ахмат» — «Зенит»: грозненцы открыли счет в матче

Руслан Минаев

«Ахмат» повел в счете в матче с «Зенитом» в 4-м туре РПЛ — 1:0.

Автогол на 30-й минуте забил защитник гостей Ваня Дркушич.

&laquo;Ахмат&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;.«Ахмат» — «Зенит». Онлайн-трансляция матча РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.
09 августа, 20:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
1:0
Зенит

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
Читайте также
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: «Локомотив» — «Спартак» и другие матчи
ЭСК: судья Цыганок правильно удалил игрока «Пари НН» Майга
ЭСК поддержала решение Сухого отменить гол «Краснодара» в ворота «Оренбурга»
КДК РФС не применит дополнительную дисквалификацию к хавбеку «Пари НН» Майга за удаление в матче с «Ростовом»
КДК РФС оштрафовал «Спартак» за кричалки фанатов в адрес судьи Иванова в матче с «Локомотивом»
Тренер «Зенита» — м Селенков: «Шилова называют новым Аршавиным? Честно говоря, я за него переживаю»
«Краснодар» обратился в ЭСК по итогам матча против «Оренбурга»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • vemolin

    Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста.. Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на пачку самых дешевых макарон. Мне много не надо, только протянуть несколько дней пока ищу работу... Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личном сообщении. Я обязательно верну! Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму через СБП: 8 (952) 133-65-10 Заранее большое Вам человеческое спасибо.

    09.08.2025

  • Sergey Markelov

    Ахмат сила. Долой Семака

    09.08.2025

  • dimarmy

    Тоска зеленая!!!

    09.08.2025

  • Sergey Markelov

    Зря простил, как бы в конце матча не аукнулось. Я думаю больше половины Питера, болеет за Ахмат, то что делает этот недотренер, не поддается никакому здравому смыслу

    09.08.2025

  • Тарасено

    Смотрю матч. Такое себе. Но дело в другом. Зачем столько, скажем так не россиян, в Чемпионате России?

    09.08.2025

  • Сергей Седов

    Выйдет Алип, нам щас защитник необходим

    09.08.2025

  • Сергей Седов

    Жерсон ваще никакой... Глушенков, хоть обрезается часто, -полезнее

    09.08.2025

  • Сергей Седов

    в прошлом матче Вега играл слева и хорошо вешал на соболева... сцуко... штош ты его справа выпустил...

    09.08.2025

  • Сергей Седов

    да ппц.. Касьера вмето Мантуана... Семак... вы какие институты канчали... сцуко

    09.08.2025

  • Сергей Седов

    Миллер! Вы хотите стать Чемпионами с такой бездарной игрой и тактикой?

    09.08.2025

  • Сергей Седов

    Давно мучаюсь смотря Зенит. Семак убил игру... Уже года три мучаюсь

    09.08.2025

  • Сергей Седов

    Воротчик хороший. Но почему-то при Семаке все деградируют

    09.08.2025

  • Igor Berezyuk

    Семак! У тебя лучшие, самые дорогие игроки, а Зенит не может нанести практически ни одного удара за тайм. Это тренерская импотенция! Не умеешь - уйди!

    09.08.2025

  • Сергей ЕФРЕМОВ

    Чемодан-вокзал-Уфа! в Спб заезжать не надо – вещи на первое время пришлём! Позорище какое... до чего он довёл команду...

    09.08.2025

  • МАО

    Ждать можно от Зенита что-то, если есть игра. А тут ничего нет. Ни тренера, ни футболистов, ни игры. В воротах- дыра. Вся тактика - пробежать по флангу и пнуть в сторону ворот. Бразилы по полю пешком ходят,даже финтить перестали.

    09.08.2025

  • Денисов Денисов

    Игры нет долго терпеть

    09.08.2025

  • Денисов Денисов

    Семак пора на пенсию

    09.08.2025

  • Андрей

    Мартышки не помогут

    09.08.2025

  • МАО

    Семак, бери бразильцев и вон отсюда.

    09.08.2025

  • Андрей

    Увидимся в фнл

    09.08.2025

  • Андрей

    Снимайте шляпу газпромовские шлюхи, пришло время сосать

    09.08.2025

  • 199

    Два позора Российского футбола: один уже отсосал-второй отсасывает.

    09.08.2025

  • Adminni

    Семак: у нас было очень мало бразильцев....

    09.08.2025

  • zentmaison

    После ЦСКА и Локо игру Зенита смотреть невозможно

    09.08.2025

  • Сергей Седов

    У Семака

    09.08.2025

  • Сергей Седов

    Мысли тренерской нет. Каждый как умеет

    09.08.2025

  • Сергей Седов

    Затрахал Семак тасовать состав... и тактика дебильная. Ожидаемо

    09.08.2025

  • ОстроV Zаячий

    Ну бывает, свой срезал в собственные ворота. Автогол. Никто не застрахован. С пенальти сравняют.

    09.08.2025

  • protch

    Символом и олицетворением голубой, словно яйца дрозда, ко(извините)манды является игрок с характерной и душевной фамилией Педро. Умри, лучше не придумаешь.

    09.08.2025

  • Иван Л.

    Там вообще-то Ваня технично переправил. Сергей Богданыч, как дела?

    09.08.2025

  • Ironyfan

    Как утомили уже эти мучения.

    09.08.2025

  • Конрад Михельсон

    Слава богу - наказали понтовых бразильцев...

    09.08.2025

    • Смолов: «Игра «Локомотива» и Батракова — топ»

    Галактионов: «Спартак» — соперник очень высокого класса, но порядок бьет класс»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости