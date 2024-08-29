«Факел» объявил об уходе Черова в «Черноморец»
«Факел» объявил об уходе из команды защитника Василия Черова.
28-летний футболист продолжит карьеру в новороссийском «Черноморце». Черов подписал контракт с клубом первой лиги до 30 июня 2025 года.
По информации «СЭ», в договоре прописан пункт, по которому «Факелу» полагается процент от будущей продажи игрока.
Черов выступал за «Факел» с декабря 2020 года. В общей сложности защитник провел в воронежской команде 111 матчей, в которых забил четыре гола и отдал девять результативных передач.
Источник: Telegram-канал ФК
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|2
|0
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|
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|Краснодар
|6
|3
|3
|0
|6-3
|12
|
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|6
|4
|0
|2
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|
5
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|6
|3
|2
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|
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|2
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|
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|2
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|
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|2
|0
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|
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|3
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|
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|1
|2
|3
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|5
|
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|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
14
|Акрон
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|
15
|Ахмат
|6
|0
|4
|2
|4-10
|4
|
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|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
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|31.08
|15:00
|
Химки – ЦСКА
|- : -
|31.08
|17:30
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|31.08
|19:45
|
Спартак – Рубин
|- : -
|31.08
|20:00
|
Ахмат – Акрон
|- : -
|1.09
|15:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|1.09
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо Мх
|- : -
|1.09
|19:45
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|1.09
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
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|7
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Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
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Динамо
|4
|1
|1
|
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Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1
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