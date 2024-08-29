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Сегодня, 17:10

Берише сделали операцию на ахилловом сухожилии

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Ахмат» Бернард Бериша успешно прооперирован в одной из специализированных клиник за рубежом, сообщает пресс-служба клуба.

Лечение и реабилитация займут ориентировочно шесть месяцев.

32-летний футболист получил травму ахиллова сухожилия в матче 6-го тура РПЛ с «Химками» (3:3).

В сезоне-2024/25 Бериша сыграл за «Ахмат» 7 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Источник: https://t.me/akhmatgrozny/7492
Бернард Бериша
ФК Ахмат
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1
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2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
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