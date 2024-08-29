Берише сделали операцию на ахилловом сухожилии

Полузащитник «Ахмат» Бернард Бериша успешно прооперирован в одной из специализированных клиник за рубежом, сообщает пресс-служба клуба.

Лечение и реабилитация займут ориентировочно шесть месяцев.

32-летний футболист получил травму ахиллова сухожилия в матче 6-го тура РПЛ с «Химками» (3:3).

В сезоне-2024/25 Бериша сыграл за «Ахмат» 7 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.