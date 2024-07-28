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Сегодня, 05:19

Алдонин: «Еще рано говорить о чемпионских амбициях ЦСКА»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин отреагировал на победу армейцев над «Пари НН» (3:0) во втором туре РПЛ.

«О чемпионских амбициях говорить еще рано, матчей с прямыми конкурентами еще не было. То, что сыграли два матча на ноль, это неплохой показатель надежности, плюс довольно неплохо проявили себя в атаке в этом матче. И стандарты разыгрывали нацеленно, эпизодами очень прилично смотрелись», — приводит слова Алдонина Metaratings.ru.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 4 очка в 2 матчах.

Источник: Metaratings.ru
Евгений Алдонин
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
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2
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 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
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 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
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