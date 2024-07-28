Алдонин: «Еще рано говорить о чемпионских амбициях ЦСКА»

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин отреагировал на победу армейцев над «Пари НН» (3:0) во втором туре РПЛ.

«О чемпионских амбициях говорить еще рано, матчей с прямыми конкурентами еще не было. То, что сыграли два матча на ноль, это неплохой показатель надежности, плюс довольно неплохо проявили себя в атаке в этом матче. И стандарты разыгрывали нацеленно, эпизодами очень прилично смотрелись», — приводит слова Алдонина Metaratings.ru.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 4 очка в 2 матчах.