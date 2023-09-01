Кейта Бальде перешел в «Эспаньол» из «Спартака»

Нападающий «Спартака» Кейта Бальде стал игроком «Эспаньола».

Ранее сообщалось, что «Эспаньол» арендует 28-летнего сенегальца до конца сезона-2023/24 с правом выкупа.

Бальде выступал за «Спартак» с лета прошлого года. Он провел за команду 19 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу. В текущем сезоне форвард сыграл в 3 матчах, не отличившись результативными действиями.