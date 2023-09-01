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Келвен — о переходе в ЦСКА: «Я реализовал мечту детства»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Келвен (справа).
Фото ФК ЦСКА

Новичок ЦСКА Келвен высказался о переходе в ЦСКА.

«Я чувствую огромное счастье. Я реализовал мечту детства — приехать в Европу и играть в большом клубе. Надеюсь оправдать ожидания и те усилия, которые в меня вкладываются.

Мне все помогают, я был очень хорошо принят. Сейчас мне нужно работать, узнать моих партнеров и бороться, чтобы завоевать место в составе. Играть и завоевывать титулы с ЦСКА.

Я разговаривал с Мойзесом, Виллианом Рошей, я с ними на связи. Они очень хорошие слова говорили о клубе. Я очень счастлив, что я здесь. Хочу наслаждаться моментом вместе с болельщиками. Хочу, чтобы мы провели отличный сезон», — сказал Келвен в интервью пресс-службе ЦСКА.

Армейцы объявили о трансфере 22-летнего бразильца из «Атлетико Паранаэнсе» 1 сентября. Он будет выступать за ЦСКА под 2-м номером. Контракт с ним подписан до конца сезона-2027/28.

Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Келвен
4
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
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ЦСКА – Зенит
 - : -
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Ростов – Динамо
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Матео Кассьерра

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Федор Чалов

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Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

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П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 3
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Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 4 1 0
Брайан Мансилья

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