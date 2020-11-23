Состоялось заседание Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. На нем были рассмотрены эпизоды матча 14-го тура Тинькофф РПЛ «Урал» — «Спартак» (2:2), сообщает сайт РФС.

Департамент инспектирования обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Павла Кукуяна в эпизодах с засчитанным голом в ворота «Урала» на 6-й минуте матча и неназначением 11-метрового удара в ворота «Спартака» на 84-й минуте.

Решения комиссии:

1. Судья правильно засчитал гол в ворота «Урала» на 6-й минуте матча.

Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что контакт между нападающим и защитником не повлиял на развитие игрового эпизода и не стал причиной взятия ворот «Урала», поскольку совершен в тот момент, когда мяч пролетел данную пару игроков, и футболист «Спартака» Александр Соболев наносит удар по пустым воротам.

2. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Спартака» на 84-й минуте матча.

Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что контакт между нападающим и защитником произошел в результате блокирования последним удара по воротам, когда его левая нога уже находилась на земле.