9 августа, 20:42

Станкович: «Есть два вида тренеров — который уже уволен или будет уволен. Но есть и третий, он может уйти сам»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович ответил на вопросы после матча против «Локомотива» (2:4) в 4-м туре РПЛ.

— В глаза бросается большое количество индивидуальных ошибок игроков. С чем это связано? Может, стоит дать передохнуть Максименко?

— Футбол — командная игра. Все моменты преодолеваются сообща. Надо работать над концентрацией и всем остальным. Не люблю говорить об отдельных игроках. Если мы говорим о кризисе, наверное, это так. Четыре очка в четырех играх — это очень мало для «Спартака». И у меня вопрос, прежде всего, к себе. Надо проанализировать и понять ошибки. Конечно, в футболе есть индивидуальные ошибки, они случаются. К сожалению, в этом сезоне они нам обходятся очень дорого. В прошлом сезоне их тоже было немало, но не всегда они приводили к таким последствиям. Но мы должны оставаться одной командой и преодолевать все вместе.

— Дмитриев второй матч подряд выходит на замену и выглядит ярко. Как оцените его игру? Нормально ли это, что в команде лучший игрок — человек, вернувшийся из аренды?

— Здорово, когда молодой игрок так себя проявляет. Очень рад за Игоря. Он работает на тренировках как зверь и выкладывается полностью. Настоящий боец. Для меня в определенной степени это стало приятной неожиданностью. Я знал о его качествах: он может хорошо подать. Обладает отличной скоростью, может сыграть крайним защитником. Когда есть возможность, мы всегда даем шанс молодежи. К примеру, в кубковых матчах.

— Вы сказали, что у команды нет игрового кризиса, но есть кризис результатов. Когда болельщикам, которые уже называют текущий сезон потерянным, ждать исправления результатов?

— У нас правда непростой календарь. Впереди кубковый матч, потом игра с «Зенитом», выезд в Казань... Но нет ничего невозможного. Посмотрим. Что до слухов — мне до них нет никакого дела. Ваше издание написало о них. Я ранее уже говорил об этом: есть два вида тренеров — который уже уволен или который будет уволен. Но есть еще и третий. Который может уйти сам. Подумайте, к какой категории я отношусь. Что до информации о пяти матчах — это полная ложь. У меня в последние три месяца не было никаких встреч с руководством. Вашему изданию должно быть стыдно писать такие вещи, — сказал Станкович на пресс-конференции.

«Локомотив» (12 очков) одержал четвертую победу подряд на старте сезона и единолично лидирует в РПЛ. «Спартак» (4) идет 11-м в турнирной таблице.

Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ЭСК: судья Цыганок правильно удалил игрока «Пари НН» Майга
ЭСК поддержала решение Сухого отменить гол «Краснодара» в ворота «Оренбурга»
КДК РФС не применит дополнительную дисквалификацию к хавбеку «Пари НН» Майга за удаление в матче с «Ростовом»
КДК РФС оштрафовал «Спартак» за кричалки фанатов в адрес судьи Иванова в матче с «Локомотивом»
Тренер «Зенита» — м Селенков: «Шилова называют новым Аршавиным? Честно говоря, я за него переживаю»
«Краснодар» обратился в ЭСК по итогам матча против «Оренбурга»
    • Воробьев: «Игра Батракова со «Спартаком»? Нормально — в его стиле»

    Барко — о результатах «Спартака»: «Не думаю, что мы в кризисе»
