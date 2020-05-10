Экс-игрок «Спартака» Вукоевич был задержан. Он угрожал расправой своей семье

Бывший полузащитник «Спартака» Огнен Вукоевич подтвердил информацию, что был допрошен по обвинению в угрозах расправы семье. Согласно отчету, хорват пришел домой пьяным и угрожал убить жену, ее сестру и мать.

— Действительно, из-за разногласий с женой у меня был допрос в прокуратуре, — цитирует Jutarnji Вукоевича. — Я был отпущен с обязательством, что до тех пор, пока эти разногласия не будут полностью разрешены, мы не должны жить в одном доме. Надеюсь, мы скоро разрешим эту ситуацию в кругу семьи.

Хорват был игроком киевского «Динамо» с 2008 по 2015 год. С 2017-го работает в клубе скаутом. За московский «Спартак» Вукоевич выступал во второй половине сезона-2012/2013.