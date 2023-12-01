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Кузьмичев: «Такого безобразия в академии «Локо» не было, наверное, за все время»

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Экс-директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев рассказал о текущей ситуации в академии красно-зеленых.

«Такого безобразия не было, наверное, за все время существования академии. Я не беру в расчет ребят 2005 года рождения, часть из которых уже играет в основе, которые молодежное первенство выиграли. Там есть яркие пацаны. А дальше, честно говоря, пустота практически на сегодняшний день. Поэтому можно сказать, что работа велась неудовлетворительно», — приводит слова Кузьмичева Metaratings.ru.

1 декабря директор академии «Локомотива» Алексей Щиголев объявил об уходе с занимаемой должности. Основным кандидатом на его место называют Дмитрия Балашова.

Источник: Metaratings.ru
Владимир Кузьмичев
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
Результаты / календарь
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2.12 14:00
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
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Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
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Квинси Промес

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