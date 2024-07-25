Экс-арбитр Чеботарев вспомнил, от кого получил удар в раздевалке «Динамо» после скандального матча
Знаменитый в прошлом арбитр Юрий Чеботарев в интервью обозревателю «СЭ» Юрию Голышаку рассказал подробности конфликта после матча чемпионата России-1996 между «Динамо» и «Аланией» в Москве (1:1).
Руководивший в то время столичным клубом и Профессиональной футбольной лигой Николай Толстых остался недоволен работой рефери и заходил в судейскую после первого тайма и окончания матча.
— После игры Толстых снова навестил судейскую — и?..
— «Так! Иди, посмотришь в глаза футболистам! Они летели из-за границы...» До этого «Динамо» проиграло то ли в Австрии, то ли в Бельгии 1:3. Отвечаю: «Николай Александрович, мне нельзя. Если я пойду, то...» Прервал: «Не пойдешь сам — тебе помогут!» Ладно, отвечаю. Не надо помогать. Я зайду.
— Мы подходим к самому любопытному.
— Захожу в раздевалку «Динамо». Говорю: «Ребята, если я окажусь неправ, готов перед вами извиниться». Я ж многих в команде хорошо знал! В этот момент сбоку удар.
— Кто бил — узнали?
— Мне потом сказали — массажист. Армянин.
— Массажист? Или доктор?
— Совершенно верно, доктор. Потом выхожу — у меня кровь на губе. Вытираю.
— Вот времена-то были.
— А кругом корреспонденты. Все сняли, в репортажах отметили.
— А вы в протоколе?
— Все описал в подробностях!
— Мне вот что непонятно. Работавший тогда в «Динамо» доктор Багдасарян — мужчина, исключительно одаренный физически.
— Это да. Он здоровый.
— Как же вы не упали от удара?
— Сейчас вспомню, падал я или нет... Нет. Вроде не падал. Он ударил сбоку, я этот момент упустил. Мне потом рассказывали. Как-то из-за спины. Не так уж сильно. Двинул бы со всей дури — наверное, результат был бы другой... Потом мы встречались с тем же Газзаевым, я судил его «Аланию», когда меня восстановили. Но все равно — осадок остался.
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|Зенит
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|4-0
|3
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2
|Рубин
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
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3
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
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4
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
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5
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
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6
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
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7
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
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8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
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9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
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10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
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11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
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12
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
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13
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
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14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
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15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
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16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|26.07
|18:00
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Кр. Советов – Ростов
|- : -
|27.07
|15:00
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Пари НН – ЦСКА
|- : -
|27.07
|17:30
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Динамо – Локомотив
|- : -
|27.07
|17:30
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Рубин – Зенит
|- : -
|27.07
|20:00
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Факел – Акрон
|- : -
|28.07
|15:00
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Химки – Спартак
|- : -
|28.07
|17:30
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Оренбург – Ахмат
|- : -
|28.07
|20:00
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Краснодар – Динамо Мх
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|2
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Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
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Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
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Бителло
Динамо
|2
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Маркус Вендел
Зенит
|2
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Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
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Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
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Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|0
|1