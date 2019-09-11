Егор Титов заявлен в составе ЦДКА в любительской лиге

Российский специалист и бывший игрок «Спартака» Егор Титов заявлен в любительской футбольной лиге (ЛФЛ) за ЦДКА, эмблема которого практически совпадает с ЦСКА. Также в составе команды: Евгений Алдонин, Динияр Билялетдинов и Андрей Каряка

Титов выступал за «Спартак» с 1995 по 2008 год, провел 442 матча за команду и забил 106 голов. Бывший футболист является 6-кратным чемпионом России в составе московской команды (1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001). Он трижды становился серебряным призером (2005, 2006, 2007) и дважды — бронзовым (1995, 2002). Два раза побеждал в Кубке России (1998, 2003). Дважды, в 1998 и 2000 годах, признавался лучшим футболистом страны.