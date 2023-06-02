Дзюба рассказал, что верит в реинкарнацию

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба ответил на вопрос, верит ли он в реинкарнацию.

— Я во все верю! — цитирует «РБ Спорт» Дзюбу.

Ранее Дзюба рассказал, что верит в существование инопланетян и параллельной вселенной.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» в зимнее трансферное окно. В мае железнодорожники объявили о продлении соглашения с 34-летним нападающим по схеме «1+1». Дзюба провел 10 матчей в РПЛ, забил 8 мячей и сделал 5 результативных передач.