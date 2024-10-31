Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Главная
Общество

31 октября, 21:00

У Медведева — самый сильный личный бренд среди российских спортсменов. В топ-3 — Овечкин и Дзюба

Медведев второй год подряд возглавил рейтинг брендов среди спортсменов из России
Артемий Кутейников
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, теннисист Даниил Медведев и нападающий «Акрона» Артем Дзюба
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, теннисист Даниил Медведев и нападающий «Акрона» Артем Дзюба.
Фото Imagn Images/USA TODAY Sports, ФК «Акрон», AFP
30 самых популярных спортсменов России по версии Forbes.

Forbes представил рейтинг 30 самых ценных персональных брендов российских спортсменов. Рейтинг возглавил теннисист Даниил Медведев, второе место занял хоккеист Александр Овечкин, третье — футболист Артем Дзюба.

Как подсчитывался рейтинг

В первоначальный лонг-лист вошли 303 спортсмена из 23 видов спорта — рассматривались только атлеты, выступавшие в официальных турнирах за последние 12 месяцев. Ценность бренда атлетов анализировали по трем параметрам: популярность в социальных сетях (отдавали 50% баллов), присутствие в медиа (20%) и экспертная оценка уровня маркетинговой привлекательности бренда спортсмена (30%). Первые два пункта анализировали при помощи сервиса «Медиалогия», который помог посчитать упоминания имен в русскоязычных соцсетях и российских медиа. Анализировались показатели с 1 октября 2023 года по 1 октября 2024 года.

В состав экспертной комиссии вошли девять человек: среди них маркетологи, профессора спортивного менеджмента, PR-агенты, медийщики и другие люди из среды спортивного маркетинга.

Лионель Месси, Криштиану Роналду, Неймар. Свежий рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира от Forbes. Роналду — с отрывом первый

Кто вошел в рейтинг

Самым популярным российским спортсменом был признан теннисист Даниил Медведев: он занял второе место при подсчете упоминаний в соцсетях и СМИ, а экспертами был признан наиболее успешным российским атлетом. Вторым стал хоккеист Александр Овечкин, который чаще всех появлялся в материалах СМИ, но уступил Медведеву по другим категориям. Еще в топ-5 вошли футболист Артем Дзюба, боец UFC Ислам Махачев и фигуристка Александра Игнатова (Трусова). Кстати, именно 20-летняя Игнатова чаще всех упоминалась в соцсетях, а в 2023 году в рейтинге популярности заняла второе место.

Остальной список атлетов выглядит следующим образом:

  • Андрей Рублев (теннис)
  • Мира Андреева (теннис)
  • Алена Косторная (фигурное катание)
  • Илья Ковальчук (хоккей)
  • Игорь Акинфеев (футбол)
  • Александр Соболев (футбол)
  • Александр Большунов (лыжные гонки)
  • Петр Ян (ММА)
  • Константин Тюкавин (футбол)
  • Артемий Панарин (хоккей)
  • Федор Чалов (футбол)
  • Илья Осипов (киберспорт)
  • Максим Глушенков (футбол)
  • Анна Калинская (теннис)
  • Аделия Петросян (фигурное катание)
  • Сергей Бобровский (хоккей)
  • Алексей Миранчук (футбол)
  • Евгений Малкин (хоккей)
  • Александр Головин (футбол)
  • Никита Кучеров (хоккей)
  • Карен Хачанов (теннис)
  • Георгий Джикия (футбол)
  • Дарья Касаткина (теннис)
  • Матвей Сафонов (футбол)
  • Диана Шнайдер (теннис)
  • Владимир Минеев (ММА)
Диана Шнайдер.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Какие изменения в популярности спорта в России

Авторы отмечают сильную зависимость популярности спортсменов от участия в международных турнирах, где можно соревноваться с иностранцами. Треть попавших в топ-30 выступает только на внутренней российской арене, причем часть из них часто упоминалась в медиа, вероятно, не только из-за спортивных историй.

Показательно, что в рейтинг попали сразу семеро теннисистов — они продолжают активно соревноваться на международной арене. Серебряная медалистка Олимпиады-2024 Диана Шнайдер впервые оказалась в топе самых популярных спортсменов России.

Отмечается, что интерес к тем, кто выступает только на внутренней арене, очень сильно упал. Например, самый популярный биатлонист оказался лишь на 71-й строчке, хотя еще несколько лет назад этот вид собирал огромные ТВ-рейтинги.

Александр Овечкин
Артем Дзюба
Александра Трусова - Игнатова
Даниил Медведев
Ислам Махачев
Читайте также
Родри высмеял Винисиуса после получения «Золотого мяча»
Лавров оценил усилия Турции по урегулированию конфликта на Украине
Ови мчит к рекорду, все наши вратари проваливаются. Что происходит с россиянами на старте НХЛ
Украинский беспилотник упал на территорию нефтебазы на Ставрополье
50 лет «Грохоту в джунглях» и самой легендарной победе Мохаммеда Али
Трамп пообещал разъединить РФ и КНР в случае победы на выборах
Популярное видео
«Сибирь» настиг кризис
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» в четвертый раз сильнее «Магнитки» и 1000 матчей Рылова
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Ротенберг vs «Спартак», отставка в «Амуре», уволят ли Звягина
Мартемьянов уволен из «Амура»
«Юта» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Супергол Кордобы принес «Краснодару» победу над «Крыльями»
В КХЛ будет новый клуб, Уланов покинул штаб Жамнова
«Колорадо» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Ничья «Зенита» и «Локо», «Химки» и «Динамо» забили 7 голов
«Родина» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Задержание в Шереметьеве и скандал на концерте в Красноярске: что происходит с певицей Глюкозой

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости