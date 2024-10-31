У Медведева — самый сильный личный бренд среди российских спортсменов. В топ-3 — Овечкин и Дзюба
Forbes представил рейтинг 30 самых ценных персональных брендов российских спортсменов. Рейтинг возглавил теннисист Даниил Медведев, второе место занял хоккеист Александр Овечкин, третье — футболист Артем Дзюба.
Как подсчитывался рейтинг
В первоначальный лонг-лист вошли 303 спортсмена из 23 видов спорта — рассматривались только атлеты, выступавшие в официальных турнирах за последние 12 месяцев. Ценность бренда атлетов анализировали по трем параметрам: популярность в социальных сетях (отдавали 50% баллов), присутствие в медиа (20%) и экспертная оценка уровня маркетинговой привлекательности бренда спортсмена (30%). Первые два пункта анализировали при помощи сервиса «Медиалогия», который помог посчитать упоминания имен в русскоязычных соцсетях и российских медиа. Анализировались показатели с 1 октября 2023 года по 1 октября 2024 года.
В состав экспертной комиссии вошли девять человек: среди них маркетологи, профессора спортивного менеджмента, PR-агенты, медийщики и другие люди из среды спортивного маркетинга.
Кто вошел в рейтинг
Самым популярным российским спортсменом был признан теннисист Даниил Медведев: он занял второе место при подсчете упоминаний в соцсетях и СМИ, а экспертами был признан наиболее успешным российским атлетом. Вторым стал хоккеист Александр Овечкин, который чаще всех появлялся в материалах СМИ, но уступил Медведеву по другим категориям. Еще в топ-5 вошли футболист Артем Дзюба, боец UFC Ислам Махачев и фигуристка Александра Игнатова (Трусова). Кстати, именно 20-летняя Игнатова чаще всех упоминалась в соцсетях, а в 2023 году в рейтинге популярности заняла второе место.
Остальной список атлетов выглядит следующим образом:
- Андрей Рублев (теннис)
- Мира Андреева (теннис)
- Алена Косторная (фигурное катание)
- Илья Ковальчук (хоккей)
- Игорь Акинфеев (футбол)
- Александр Соболев (футбол)
- Александр Большунов (лыжные гонки)
- Петр Ян (ММА)
- Константин Тюкавин (футбол)
- Артемий Панарин (хоккей)
- Федор Чалов (футбол)
- Илья Осипов (киберспорт)
- Максим Глушенков (футбол)
- Анна Калинская (теннис)
- Аделия Петросян (фигурное катание)
- Сергей Бобровский (хоккей)
- Алексей Миранчук (футбол)
- Евгений Малкин (хоккей)
- Александр Головин (футбол)
- Никита Кучеров (хоккей)
- Карен Хачанов (теннис)
- Георгий Джикия (футбол)
- Дарья Касаткина (теннис)
- Матвей Сафонов (футбол)
- Диана Шнайдер (теннис)
- Владимир Минеев (ММА)
Какие изменения в популярности спорта в России
Авторы отмечают сильную зависимость популярности спортсменов от участия в международных турнирах, где можно соревноваться с иностранцами. Треть попавших в топ-30 выступает только на внутренней российской арене, причем часть из них часто упоминалась в медиа, вероятно, не только из-за спортивных историй.
Показательно, что в рейтинг попали сразу семеро теннисистов — они продолжают активно соревноваться на международной арене. Серебряная медалистка Олимпиады-2024 Диана Шнайдер впервые оказалась в топе самых популярных спортсменов России.
Отмечается, что интерес к тем, кто выступает только на внутренней арене, очень сильно упал. Например, самый популярный биатлонист оказался лишь на 71-й строчке, хотя еще несколько лет назад этот вид собирал огромные ТВ-рейтинги.