Ледяхов: «Спартаку» будет практически невозможно отыграть отрыв от первого места»
Бывший тренер «Спартака» Игорь Ледяхов поделился мнением о шансах команды на борьбу за чемпионство в сезоне-2024/25.
В субботу, 2 ноября красно-белые победили ЦСКА (2:0) в матче 14-го тура РПЛ. «Спартак» поднялся на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России с 25 очками, отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 11 очков.
«Да, прошло 14 туров, но я хотел бы дать оценку ближе к перерыву в чемпионате в декабре. «Спартак» играет с переменным успехом с командами, с которыми должен брать очки, и коллективами, претендующими на высокие места. Нестабилен и неровен «Спартак». Хотелось бы стабильности, больше очков и более зрелищную игру.
Остается ли «Спартак» претендентом на чемпионство? Можно сказать банальную фразу, что матчей осталось еще много, но отрыв от первого места сейчас большой. Трудно будет его отыграть. Практически невозможно. Хотя футбол в настоящее время такой, что каждый день что-то меняется. Почему нет?» — цитирует Ледяхова Legalbet.
В следующем туре РПЛ «Спартак» сыграет на своем поле против «Акрона». Матч пройдет 10 ноября и начнется в 15.15 (мск).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|11
|3
|0
|31-6
|36
|
2
|Зенит
|14
|10
|3
|1
|31-6
|33
|
3
|Локомотив
|14
|10
|1
|3
|28-17
|31
|
4
|Динамо
|14
|8
|3
|3
|28-16
|27
|
5
|Спартак
|14
|7
|4
|3
|21-12
|25
|
6
|ЦСКА
|14
|7
|3
|4
|22-9
|24
|
7
|Рубин
|14
|5
|3
|6
|16-21
|18
|
8
|Акрон
|14
|4
|4
|6
|19-26
|16
|
9
|Пари НН
|14
|4
|3
|7
|14-24
|15
|
10
|Ростов
|14
|3
|5
|6
|17-25
|14
|
11
|Динамо Мх
|14
|2
|6
|6
|7-13
|12
|
12
|Кр. Советов
|14
|3
|3
|8
|12-21
|12
|
13
|Химки
|14
|2
|6
|6
|15-25
|12
|
14
|Факел
|14
|2
|6
|6
|9-21
|12
|
15
|Ахмат
|14
|1
|6
|7
|12-27
|9
|
16
|Оренбург
|14
|1
|5
|8
|15-28
|8
|1.11
|19:00
|
Динамо – Ростов
|1 : 1
|2.11
|18:00
|
Зенит – Динамо Мх
|2 : 1
|2.11
|18:00
|
Локомотив – Рубин
|1 : 0
|2.11
|20:45
|
ЦСКА – Спартак
|0 : 2
|3.11
|13:00
|
Акрон – Кр. Советов
|2 : 0
|3.11
|15:15
|
Ахмат – Пари НН
|0 : 2
|3.11
|17:30
|
Факел – Химки
|1 : 1
|3.11
|19:45
|
Краснодар – Оренбург
|4 : 0
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
|
|
Руслан Литвинов
Спартак
|12
|1
|3