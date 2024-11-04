Ледяхов: «Спартаку» будет практически невозможно отыграть отрыв от первого места»

Бывший тренер «Спартака» Игорь Ледяхов поделился мнением о шансах команды на борьбу за чемпионство в сезоне-2024/25.

В субботу, 2 ноября красно-белые победили ЦСКА (2:0) в матче 14-го тура РПЛ. «Спартак» поднялся на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России с 25 очками, отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 11 очков.

«Да, прошло 14 туров, но я хотел бы дать оценку ближе к перерыву в чемпионате в декабре. «Спартак» играет с переменным успехом с командами, с которыми должен брать очки, и коллективами, претендующими на высокие места. Нестабилен и неровен «Спартак». Хотелось бы стабильности, больше очков и более зрелищную игру.

Остается ли «Спартак» претендентом на чемпионство? Можно сказать банальную фразу, что матчей осталось еще много, но отрыв от первого места сейчас большой. Трудно будет его отыграть. Практически невозможно. Хотя футбол в настоящее время такой, что каждый день что-то меняется. Почему нет?» — цитирует Ледяхова Legalbet.

В следующем туре РПЛ «Спартак» сыграет на своем поле против «Акрона». Матч пройдет 10 ноября и начнется в 15.15 (мск).