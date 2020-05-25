Дзюба, а не Кержаков. Кришито, а не Жирков. Орлов назвал свой вариант символической сборной «Зенита»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов в день 95-летия «Зенита» назвал свою версию символическую сборной сине-бело-голубых за российский период.

— Схема 4-3-3, — говорит Орлов. — В воротах, конечно, Вячеслав Малафеев. Справа в защите Александр Анюков. В центре — Мартин Шкртел, которого продали за 11 миллионов в «Ливерпуль», спасибо Властимилу Петржеле. Когда он привез Мартина в «Зенит», то сказал руководителям: «Вы не пожалеете, выручите за этого парня хорошие деньги». Я, признаюсь, упрекал тогдашнего генерального директора питерцев Илью Черкасова за селекционную работу, так как порой в команде появлялись непонятные футболисты. На что он отвечал: «Подождите, у нас есть Шкртел, все окупит». Так в итоге и произошло. Второй центральный защитник — Гарай. А слева я поставлю Доменико Кришито. Здесь можно подискутировать. Кто-то назовет Юрия Жиркова. Но итальянец, на мой взгляд, посильнее.

Полузащита. Прежде всего, это Тимощук. Однозначно опорник серьезного европейского уровня. Неслучайно Анатолий ушел в «Баварию», где не потерялся. Выиграл конкуренцию у ван Боммела, на которого поначалу делал ставку Луи ван Гал. Толя — удивительно упорный футболист, настоящий пахарь! Я таких опорных хавбеков в чемпионате России больше не видел. Именно Тимощук многому научил Игоря Денисова, подтянул его. В среднюю линию также включу Акселя Витселя и Данни.

И, наконец, три нападающих.

Халк. Его пушка, его потрясающие удары! И потом — как бразилец помог раскрыться Дзюбе! Халк здорово чувствовал партнеров, мог подыграть — щедро делился мячом, хотя иногда и тянул одеяло на себя. И вот сейчас Артем как раз и выполняет роль «альтруиста» Халка, много ассистирует. В его игре открылись новые грани.

Дзюбу я тоже включаю в свою сборную. Здесь, конечно, можно было бы поставить Александра Кержакова — отличного форварда. Но все-таки отдаю предпочтение Артему. Человек великолепно сыграл на чемпионате мира-2018, это настоящий лидер «Зенита».

И завершает мой список Андрей Аршавин. На мой взгляд, это сильнейшие футболисты команды за российский период. А главный тренер — Дик Адвокат. (Виталий Айрапетов)

Символическая сборная «Зенита» российских времен. Фото «СЭ»

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