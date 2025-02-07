Дркушич: «Зенит» и «Спартак» популярны в Сербии»

Защитник «Зенита» Ваня Дркушич сравнил сине-бело-голубых и «Спартак» по популярности в России.

— Ты сказал, что «Зенит» — народная команда. Уже почитал, что про это пишут?

— Не читал комментарии и не буду. Сегодня на игру пришло достаточно наших болельщиков. Так что это говорит о том, насколько мы большой клуб.

— Обычно народной командой называют «Спартак». Считаешь ли ты, что именно из-за своих побед и титулов «Зенит» перехватил это звание?

— Если честно, не знаю. Я в России три года, а «Зенит» был чемпионом еще до моего приезда. У «Спартака» тоже очень много болельщиков и фанатов.

— В Сербии популярнее «Зенит» или «Спартак»?

— Хороший вопрос. Даже не знаю, что ответить. Обе команды там популярны.