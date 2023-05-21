Джикия выступил за формат РПЛ весна-осень: «Не хочется играть в декабре»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия признался, что хотел бы возвращения РПЛ на систему весна-осень.

— Мне не хочется 23 февраля и в декабре в футбол играть, — отметил Джикия. Как раньше было, наверное, получше, когда было больше игр летом. У нас первая игра второго круга была 22 февраля, я бы в своей жизни никогда не пришел на футбол в такой день.

— Это во многом было из-за чемпионата мира...

— Хорошо, в прошлом году это было 27 февраля.

— Возвращение на схему весна-осень дает разницу всего лишь в два тура.

— Хорошо. А какие турниры у нас сейчас летом? Кубок Матч Премьер? Чтоб я 20-кратным чемпионом стал?

В 28-м туре РПЛ «Спартак» обыграл ЦСКА (2:1) и вышел на третье место в турнирной таблице РПЛ.