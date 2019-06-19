Дмитрий Комбаров: "Кононов - профессионал своего дела"

Бывший защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров - о главном тренере красно-белых Олеге Кононове.
– Болельщики называют Кононова мягким человеком. Как его охарактеризовали бы вы?
– Болельщики многого не видят. Он профессионал своего дела. Тренер многое анализирует, штудирует прессу. (Сергей Егоров)
Полностью интервью Дмитрия Комбарова – здесь.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/dmitriy-kombarov-proschalnoe-intervyu-zaschitnika-posle-uhoda-iz-spartaka-1557021/
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