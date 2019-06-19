Дмитрий Комбаров: "Кононов - профессионал своего дела"

Бывший защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров - о главном тренере красно-белых Олеге Кононове.

– Болельщики называют Кононова мягким человеком. Как его охарактеризовали бы вы?

– Болельщики многого не видят. Он профессионал своего дела. Тренер многое анализирует, штудирует прессу. (Сергей Егоров)

Полностью интервью Дмитрия Комбарова – здесь.