Дмитрий Хохлов: "В этом тренировочном цикле больше занимались психологией"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от предстоящего матча 23-го тура чемпионата России против "Краснодара". Встреча пройдет сегодня, 14 апреля, начало – в 14.00 (мск).

– Давление, конечно, есть и мы его чувствуем. Реализация? Мы работаем над ней, но в этом тренировочном цикле занимались больше психологией, – приводит пресс-служба клуба слова Хохлова.

"Динамо" с 24 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. "Краснодар" с 41 баллом располагается на третьей строчке.

Главный тренер #Динамо Дмитрий Хохлов перед #ДинамоКраснодар: Давление, конечно, есть и мы его чувствуем. Реализация? Мы работаем над ней, но в этом тренировочном цикле занимались больше психологией pic.twitter.com/VPJGoKFesA – FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 14 апреля 2019 г.

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