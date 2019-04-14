13:56 | Футбол — РПЛ

Дмитрий Хохлов: "В этом тренировочном цикле больше занимались психологией"

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Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от предстоящего матча 23-го тура чемпионата России против "Краснодара". Встреча пройдет сегодня, 14 апреля, начало – в 14.00 (мск).

Давление, конечно, есть и мы его чувствуем. Реализация? Мы работаем над ней, но в этом тренировочном цикле занимались больше психологией, – приводит пресс-служба клуба слова Хохлова.

"Динамо" с 24 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. "Краснодар" с 41 баллом располагается на третьей строчке.

Динамо – Краснодар

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