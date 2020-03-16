РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Дмитрий Ананко: «Хотелось бы верить, что чемпионат продолжится»

19:31
Теги:

Девятикратный чемпион России в составе «Спартака», коммерческий директор «Тамбова» Дмитрий Ананко выразил надежду, что розыгрыш чемпионата России будет продолжен.

Стоп всему спорту.Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Завтра РПЛ проведет заседание по поводу дальнейшей судьбы турнира на фоне эпидемии коронавируса. Существует вероятность, что турнир будет завершен, места распределятся исходя из нынешних позиций.

— Хотелось бы верить, что чемпионат продолжится. Чтобы Краснодар и Локомотив составили конкуренцию. Не хотелось бы, чтобы чемпионат заканчивался рано, — сказал Ананко в эфире «Матч премьер».

Тамбов — Крылья Советов

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир