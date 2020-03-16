Дмитрий Ананко: «Хотелось бы верить, что чемпионат продолжится»

Девятикратный чемпион России в составе «Спартака», коммерческий директор «Тамбова» Дмитрий Ананко выразил надежду, что розыгрыш чемпионата России будет продолжен.

Завтра РПЛ проведет заседание по поводу дальнейшей судьбы турнира на фоне эпидемии коронавируса. Существует вероятность, что турнир будет завершен, места распределятся исходя из нынешних позиций.

— Хотелось бы верить, что чемпионат продолжится. Чтобы Краснодар и Локомотив составили конкуренцию. Не хотелось бы, чтобы чемпионат заканчивался рано, — сказал Ананко в эфире «Матч премьер».