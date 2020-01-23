Динамовец Шуньич в Китае. Фото

Защитник «Динамо» Тони Шуньич проходит медосмотр в китайском клубе «Шаньдун Лунэн».

По информации «СЭ», 31-летний футболист отправился в Китай с разрешения москвичей. Китайцы сделали интересное предложение как «Динамо» (около миллиона евро), так и 31-летнему защитнику — его зарплата возрастет в два раза. Однако решения по переходу пока не принято. Оно зависит от ряда факторов. В частности, от того, будет ли найдена адекватная замена Шуничу.

В текущем сезоне защитник сборной Боснии и Герцеговины провел 13 матчей за «Динамо» и не отметился результативными действиями. Шуньич выступает за москвичей с 2017 года.

Отметим, что старт чемпионата Китая могут отложить до апреля — из-за вспышки коронавируса.