Шуньич проходит медосмотр в Китае. Но решения по трансферу пока нет

По данным «СЭ», футболист «Динамо» Тони Шуньич в паузе между сборами бело-голубых отправился в Китай. Там он с разрешения москвичей проходит медосмотр в одном из ведущих местных клубов.

Китайцы сделали интересное предложение как «Динамо» (около миллиона евро), так и 31-летнему защитнику — его зарплата возрастет в два раза. Однако решения по переходу пока не принято. Оно зависит от ряда факторов. В частности, от того, будет ли найдена адекватная замена Шуничу. (Константин Алексеев)

В текущем сезоне защитник сборной Боснии и Герцеговины провел 13 матчей за «Динамо» и не отметился результативными действиями. Шуньич выступает за москвичей с 2017 года.