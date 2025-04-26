Московское «Динамо» принимает «Зенит» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги в субботу, 26 апреля. Игра проходит на «ВТБ Арене», начало — в 14.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи динамовцев и петербуржцев. Ключевые события игры «Динамо» Москва — «Зенит» можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире игру показывают канал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru, а также онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.

26 апреля, 14:00. ВТБ Арена (Москва)

В 25-м туре чемпионата России динамовцы победили «Рубин» — 3:1, а зенитовцы обыграли «Химки» — 1:0.

Встреча команд в первом круге РПЛ состоялась в августе и завершилась победой петербуржцев — 1:0. 28 апреля 2024 года бело-голубые обыграли сине-бело-голубых в Москве с тем же счетом — 1:0.